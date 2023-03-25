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رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع

الرياضة

رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع
Globallookpress
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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على كلمات أسطورة كرة القدم الكويتية بدر المطوع لاعب نادي القادسية.

وهنأ بدر المطوع عبر حسابه على موقع "تويتر" النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، بعد انفراده بالرقم القياسي، لأكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات برصيد 197 مباراة دولية، متجاوزا أسطورة الكرة الكويتية، الذي شارك في 196 مباراة مع الأزرق.

ورد كريستيانو رونالدو على كلمات المطوع، قائلا: "شكرا على كلماتك.. إنه من الشرف أن أكون أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.. أتمنى لك الأفضل أيضا".

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وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على منتخب ليشتنشتاين (4-0) في مستهل مشوارهما في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" بألمانيا.

المصدر: "twitter/Cristiano"

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