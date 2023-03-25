بدر المطوع يوجه رسالة "عاطفية" لكريستيانو رونالدو

وجه نجم المنتخب الكويتي، بدر المطوع، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بعد أن حطم الأخير الرقم القياسي على صعيد الظهور في المواجهات الدولية.

ووصل كريستيانو رونالدو لمباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، خلال مشاركته في مباراته ضد ليختنشتاين (4-0) يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، واصبح "صاروخ ماديرا" أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية، بفارق مباراة واحدة فقط عن المطوع.

ونشر بدر المطوع صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" هنأ فيها رونالدو، قائلا: "يشرفني جدا أن أمثل بلدي في 196 مباراة دولية، أنا ممتن لامتياز أنني كنت لاعب الرجال الأكثر مشاركة".

وأضاف أسطورة الأزرق الكويتي: "أنا سعيد لأن الرقم القياسي سيتمّ نقله الآن إلى كريستيانو رونالدو، أنت حقا أسطورة وقدوة لكل لاعب كرة قدم، أتمنى لك حظا سعيدا وغير ذلك الكثير، وإنجازات مذهلة".

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ويعد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) أيضا أكثر لاعب هزا للشباك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، برصيد 120 هدفا، منذ مشاركته الأولى عام 2004، وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 830 هدفا.

المصدر: وكالات