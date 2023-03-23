رونالدو يفك شراكته مع الكويتي بدر المطوع

أصبح النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، برصيد 197 مباراة.

وشارك رونالدو "صاروخ ماديرا" أساسيا مع منتخب بلاده ضد نظيره من ليشتنشتاين مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، المقررة في ألمانيا.

وانفرد كريستيانو رونالدو (38 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والعالم برصيد 118 هدفا، بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية أيضا، برصيد 197 مباراة، ليفك شراكته مع الكويتي بدر المطوع، الذي شارك في 196 مباراة مع الأزرق خلال مسيرته الاحترافية.

Senhoras e senhores, o 👑 dos Recordes: @Cristiano Ronaldo é o Mais Internacional de SEMPRE! 🐐 🇵🇹 #VesteABandeira



Ladies and gentlemen, the 👑 of Records: Cristiano Ronaldo is the player with the Most International Caps in History! 🐐 🇵🇹 #WearTheFlagpic.twitter.com/IAblk5dVqb — Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023

وفي ما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 197 مباراة.

2- الكويتي بدر المطوع: 196 مباراة.

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3- الماليزي سوه تشين آن: 195 مباراة.

4- المصري أحمد حسن: 184 مباراة.

5- العماني أحمد مبارك: 183 مباراة.

6- الإسباني سيرجيو راموس: 180 مباراة.

7- المكسيكي أندريس غواردادو: 179 مباراة.

8- السعودي محمد الدعيع: 178 مباراة.

9- المكسيكي كلاوديو سواريز: 177 مباراة.

10- الإيطالي جيانلويجي بوفون: 176 مباراة.

المصدر: RT + وكالة "تاس"