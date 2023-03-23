رونالدو ماكينة للأهداف الدولية على مدى 20 عاما

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى تحقيق فوز عريض على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بأربعة أهداف من دون رد، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

تقدم منتخب البرتغال بهدفين سجلهما كل من المدافع جواو كانسيلو، ولاعب خط الوسط برناردو سيلفا في الدقيقتين (8، و47). ومن ثم ضاعف النجم المخضرم كريستيانو رونالدو النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (51 من ضربة جزاء، و63) من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس.

وعزز رونالدو "صاروخ ماديرا" رقمه القياسي لأفضل هداف على المستوى الدولي عبر التاريخ برصيد 120 هدفا.

وذكرت شبكة "سكواكا" أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) حافظ على معدله التهديفي مع منتخب البرتغال، حيث هز الشباك للعام العشرين على التوالي في مسيرته الدولية.

كما أصبح النجم البرتغالي أكثر لاعبي العالم تمثيلا للمنتخبات الوطنية برصيد 197 مباراة دولية، ليفض الشراكة مع الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة دولية.

وحصد منتخب البرتغال نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة (J)، متقدما بفارق الهداف على منتخب البوسنة والهرسك الذي تغلب بدوره على ضيفه الإيسلندي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس أيضا.

وتضم هذه المجموعة أيضا كلا من لوكسمبورغ، سلوفاكيا، إضافة إلى ليشتنشتاين.

المصدر: RT