جورجينا تبرئ رونالدو من تهمة الخيانة

دافعت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، عن شريك حياتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بشأن ما تردد عن نيته خيانة نادي ريال مدريد.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو خلال عام 2022 بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها، نابولي الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، إضافة إلى أتلتيكو مدريد، غريم ريال مدريد فريق "صاروخ ماديرا" سابقا.

وقالت جورجينا في تصريحات خلال برنامج "إل هورميجيرو" التلفزيوني الإسباني، إن كريستيانو "لم يفكر مطلقا في اللعب لأتلتيكو وخيانة ريال مدريد".

وأضافت شريكة كريستيانو: "خيار الانتقال إلى أتلتيكو مدريد لم يطرأ مطلقا في ذهن رونالدو".

يذكر أن ما تردد عن إمكانية انتقال رونالدو إلى صفوف أتلتيكو أشعل غضبا كبيرا لدى مشجعي الفريق الملكي، خاصة أن البرتغالي هو أحد أبرز أساطير "الميرينغي" على مر التاريخ.

فقد دافع كريستيانو رونالدو عن ألوان فريق ريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وأصبح خلالها الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا، وتوج معه بـ15 لقبا.

وكان الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قد نفى إمكانية انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف فريق "الروخي بلانكوس" عند خروج تلك التقارير في أكتوبر الأول الماضي، بالتأكيد على أن "صاروخ ماديرا" هو رمز لريال مدريد.

وقال سيميوني عن هذا الأمر: "لا يمكنني تخيل مارتن باليرمو أو خوان رامون ريكليمي يلعبان في ريفر بليت، أو آرييل أورتيغا يدافع عن ألوان بوكا جونيورز".

ورحل كريستيانو رونالدو (38 عاما) عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الثاني الماضي، عقب خروجه في حوار مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان هاجم فيه إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب الهولندي إريك تين هاج، ما أدى إلى فك الشراكة بالتراضي، قبل الانتقال إلى نادي النصر، عقب مونديال قطر 2022.

المصدر: وسائل إعلام