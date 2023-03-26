"ريمونتادا" مفاجئة في تصفيات "يورو 2024"

تعرض المنتخب الدنماركي لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الكازاخستاني (2-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وضع المهاجم الدنماركي الشاب (20 عاما) راسموس هويلوند بلاده في المقدمة بهدفين متتاليين سجلهما في الدقيقتين (21، و36) من زمن الشوط الأول.

ولكن أصحاب الأرض عادوا من بعيد وحققوا "ريمونتاد" قوية ومفاجئة بتسجيلهم ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، وباكتيار زايندينوف، وأسخات تاغيبيرغن، وأبات أيمبيتوف في الدقائق (73 من ركلة جزاء، 86، 89) على الترتيب.

وكان منتخب الدنمارك قد استهل مشواره في التصفيات الحالية، بالفوز على ضيفه الفنلندي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

في المقابل، بدأ منتخب كازاخستان غمار تصفيات "يورو 2024" في ألمانيا، بالخسارة في عقر داره أمام نظيره السلوفيني (1-2) يوم الخميس الماضي أيضا.

ويتصدر منتخب إيرلندا الشمالية قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، قبل مواجهته ضيفه الفنلندي، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد.

المصدر: RT