"يورو 2024".. إنجلترا تهزم أوكرانيا

أنجز المنتخب الإنجليزي مهمته أمام ضيفه الأوكراني بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وأحرز هدفي منتخب "الأسود الثلاثة" كل من المهاجمين هاري كين، وبوكايو ساكا في الدقيقتين (37، و40) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

وحقق منتخب إنجلترا انتصاره الثاني، بعد الأول على مضيفه الإيطالي (2-1) يوم الخميس الماضي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة الثالثة (C) مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه منتخب مقدونيا الشمالية، الذي لعب مباراة واحدة.

بينما كانت هذه المواجهة الأولى لمنتخب أوكرانيا في تصفيات "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل.

المصدر: RT