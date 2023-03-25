تركيا تقلب الطاولة على أرمينيا

خرج المنتخب التركي بفوز ثمين من ملعب مضيفه الأرمني (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكرا جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي أوزان كاباك خطأ في مرماه، عند الدقيقة العاشرة من البداية.

ولكن الضيوف ردوا الصاع صاعين، بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين أوركون كوكتشو، وكريم أكتورك أوغلو، في الدقيقتين (34، 63) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فازكين ساركيسيان الجمهوري" بالعاصمة يريفان.

وتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة (D) بعد خروجه بالنقاط الثلاث، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المجموعة التي تضم كلا من، لاتفيا، ويلز، كرواتيا، إضافة إلى منتخب أرمينيا، صاحب المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT