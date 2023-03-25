سويسرا تكتسح بيلاروس المهددة بالاستبعاد من تصفيات "يورو 2024"

استهل المنتخب السويسري مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بفوز ساحق على نظيره البيلاروسي (5-0)، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم السبت في صربيا.

وأحرز لاعب خط الوسط السويسري ريناتو ستيفن ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (4، 17، 29) من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل كل من زميليه غرانيت دجاكا، وزكي أمدوني بتسجيل الهدفين الرابع والخامس على الترتيب، عند الدقيقتين (62، و65) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كارادجوردجي" بمدينة نوفي ساد الصربية.

وحصد منتخب سويسرا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة التاسعة (I)، متفوقا بفارق نقطتين على منتخبي كوسوفو وإسرائيل، اللذين تعادلا فيما بينهما بهدف لمثله على أرض الأخير.

وتضم هذه المجموعة أيضا، منتخبي أندورا، ورومانيا، إضافة إلى منتخب بيلاروس، صاحب المركز السادس الأخير من دون نقاط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيقرر مصير منتخب بيلاروس، بالاستمرار أو استبعاده من التصفيات يوم الرابع من أبريل المقبل.

المصدر: RT