صيحة رونالدو الشهيرة "سي" تدوي في ملعب "كامب نو" معقل برشلونة من جديد (فيديو)

شهد ملعب ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، معقل نادي برشلونة، لقطة استثنائية خلال مباريات الدور النهائي لـ"دوري الملوك"، بإطلاق الصيحة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "سي".

واحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم الأحد الماضي، الدور النهائي للنسخة الأولى من بطولة "دوري الملوك" التي ينظمها الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، وسط حضور قياسي، وصل إلى 92 ألف متفرج، إضافة إلى مليوني شخص شاهدوا الحدث على الشاشات.

ودوت صيحة كريستيانو رونالدو الشهيرة "سي" في ملعب نادي برشلونة بأصوات جماهيره في حدث استثنائي نادر الحدوث.

وجاء ذلك عندما لعب رؤساء الأندية الأربعة المتنافسة في الدور النهائي ركلات ترجيح ترفيهية قبل بداية المنافسات، حيث نجح أحدهم في تسجيل واحدة منها في الشباك ببراعة.

واتجه إلى الراية الركنية وهو يحيي الجماهير، قبل أن يقفز على طريقة رونالدو الاحتفالية، ليصرخ الحاضرون معه بصوت مرتفع "سي".

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وأعاد ذلك إلى الأذهان تلك الصيحة التي أطلقها كريستيانو رونالدو في ملعب برشلونة مرارا وتكرارا، غير أنها جاءت هذه المرة من جماهير الفريق الكتالوني نفسه.

وكان كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، أحد أبرز من مروا على ملعب "كامب نو"، حيث واجه فيه برشلونة عدة مرات مع فريقه الإسباني الأسبق ريال مدريد، قبل أن يرحل عنه صيف عام 2018 للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وسجل النجم البرتغالي العديد من الأهداف التي لا تنسى على ملعب "كامب نو"، لكن الاحتفالات كانت تأتي دائما من قبل جماهير النادي الذي يلعب له، وهو ما لم يحدث يوم الأحد الماضي.

المصدر: وسائل إعلام