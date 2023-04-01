رونالدو يهنئ الغريب.. ويشكر النصر السعودي بعد الاحتفال بإنجازه التاريخي (فيديو)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على التعبير عن امتنانه لناديه النصر السعودي، بعد الاحتفال بإنجازه التاريخي الذي حققه، حيث أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.

وحصل كريستيانو رونالدو على لقب "عميد" لاعبي العالم لكرة القدم، بعد أن شارك في مباراته رقم 198 مع منتخب بلاده ضد منتخب ليشتنشتاين (4-0) في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، ليفك شراكته مع المهاجم الكويتي بدر المطوع (196 مباراة).

وحرص نادي النصر على إقامة الاحتفال فور عودة الدون، محتفيا بالسجل القياسي لنجمه على المستوى الدولي، بحضور جميع أفراد الفريق.

🎥 | رقمٌ جديد لسيـد الأرقام 🐐

سنة جديدة لنجمنا غريب 💛🎂 pic.twitter.com/G6KRmGqPf6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 31, 2023

ونشر رونالدو عدة صور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي من حفل التكريم الذي حظي به من قبل نادي النصر وزملائه، وعلق عليها، قائلا: "شكرا لنادي النصر، وشكرا لكم زملائي، للاحتفال معي بهذا الإنجاز، أن أصبح اللاعب الدولي الأكثر مشاركة، على مستوى العالم".

وهنأ رونالدو زميله في الفريق عبد الرحمن غريب بعيد ميلاده الـ26، معلقا: "وأتمنى عيد ميلاد سعيد لعبد الرحمن غريب".

Thank you to @AlNassrFC_EN and my team mates for celebrating with me this achievement of becoming the most capped men’s international player. Wishing a happy birthday also to @A_ghareeb29 🎉 pic.twitter.com/dJfQhCHhfU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 31, 2023

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وشارك كريستيانو رونالدو (38 عاما) في مباراتين مع منتخب بلاده أمام كل من ليشتنشتاين ولوكسمبورغ على الترتيب، وذلك ضمن أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، وأحرز أربعة أهداف بواقع ثنائية في كل منهما.

وعزز "صاروخ ماديرا" رقمه القياسي لأفضل هداف على المستوى الدولي عبر التاريخ برصيد 122 هدفا في 198 مباراة، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 832 هدفا.

المصدر: RT