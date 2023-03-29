زاخاروفا تعلق على شروط السماح لرياضيين روس بالمشاركة في المسابقات الدولية

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن آلية قبول الروس في المسابقات الرياضة الدولية، بأنها مظهر من مظاهر العنصرية القومية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي سبورت" الروسية عن الدبلوماسية قولها: "هذه عنصرية قومية وكراهية الروس وكراهية لأسباب عرقية وثقافية ودينية وغيرها".

وأشارت زاخاروفا إلى خطورة هذه الميول "العنصرية القومية"، ودعت كل الدول لمقاومتها.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية IOC في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء، بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، كرياضيين محايدين.

في الوقت نفسه، اقترحت المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمشاركة في المسابقات.

كما تقرر عدم اعتبار منتخبات روسيا وبيلاروس مشاركين في المسابقات الدولية (الجماعية).

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس الذين سيشاركون في وضع محايد لا يمكن إدراجهم في جدول ترتيب الميداليات، وسيتم حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز الروسية والبيلاروسية، إلى الملاعب لحضور أي حدث أو ساحات رسمية تجري فيها المنافسات تحت رعاية الاتحادات الدولية.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"