المقاتل مونسون: توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن آلية قبول الروس انتهاك لحقوق الإنسان

وصف المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA الأمريكي جيف مونسون الحاصل على الجنسية الروسية توصيات اللجنة الأولمبية الدولية حول آلية قبول الروس بأنها انتهاك لحقوق الإنسان

وقال مونسون: "منع الرياضيين من المشاركة في المسابقات الدولية على أساس معتقداتهم أو مواقفهم السياسية هو انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابع: "في هذه الحالة، هل يجب منع الأوكرانيين والرياضيين من أمريكا ودول الناتو من المنافسة لدعم هجوم أوكرانيا على دونيتسك ولوهانسك خلال السنوات التسع الماضية؟.. هذا نفاق غربي".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية IOC في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء، بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، كرياضيين محايدين.

في الوقت نفسه، اقترحت المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمشاركة في المسابقات.

كما تقرر عدم اعتبار منتخبات روسيا وبيلاروس مشاركين في المسابقات الدولية (الجماعية).

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس الذين سيشاركون في وضع محايد لا يمكن إدراجهم في جدول ترتيب الميداليات، وسيتم حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز الروسية والبيلاروسية، إلى الملاعب لحضور أي حدث أو ساحات رسمية تجري فيها المنافسات تحت رعاية الاتحادات الدولية.

ولد جيف مونسون البالغ 52 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في هذا البلد في أنواع مختلفة من الرياضات القتالية والاتحادات، بما في ذلك العديد من النزالات ضمن اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة.

وحقق مونسون خلال مسيرته الاحترافية 61 فوزا مقابل 27 هزيمة وتعادلين.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"