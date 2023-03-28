رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدافع عن مشاركة الروس في المسابقات الدولية

دافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الثلاثاء، عن خطط للسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في المحافل الدولية كمحايدين وقال إن مشاركتهم "تتم دون مشكلات".

وبعد أن فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة على رياضيي روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، فإنها عازمة على السماح بعودتهم للمنافسات في كل الألعاب ومنحهم فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ووضعت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وبيلاروس للتأهل للألعاب الأولمبية عام 2024 في باريس عن طريق المشاركة في تصفيات آسيا بدلا من أوروبا والتنافس بوصفهم محايدين من دون الاستعانة بالعلم أو النشيد الوطني لكل من الدولتين، لكنها واجهت معارضة شديدة بقيادة أوكرانيا التي هددت بمقاطعة الأولمبياد حال السماح لهم بالمنافسة حتى بوصفهم محايدين.

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وقال باخ في خطابه، في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بمقرها في لوزان: "مشاركة الرياضيين بجوازات سفر روسيا وبيلاروس تجري من دون مشكلات".

وأضاف: "نرى هذا تقريبا كل يوم في عدد من الرياضات، أبرزها التنس، وكذلك الدراجات وبعض منافسات تنس الطاولة... نرى ذلك في هوكي الجليد، وفي بطولات دوريات أخرى بالولايات المتحدة وكذلك في أوروبا، ونرى ذلك أيضا في قارات أخرى".

وتابع: "لم تشهد أي من تلك البطولات حوادث أمنية تنطوي على تهديد لسلامة الرياضيين".

في الوقت نفسه، أشار باخ إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تكون قادرة على اتخاذ قرار يناسب جميع الأطراف بشكل كامل.

وينافس رياضيو روسيا وبيلاروس بوصفهم محايدين في بعض الألعاب.

المصدر: "وكالات"