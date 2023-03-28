منع الأعلام والرموز.. شروط قاسية للسماح لرياضيين روس بالمشاركة في المسابقات الدولية

اتخذ المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (IOC) جملة من القرارات تشمل مشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروس بصفة محايدة في البطولات الدولية.

وأوصى المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، كرياضيين محايدين. في الوقت نفسه، تقترح المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمشاركة في المسابقات. كما تقرر عدم اعتبار منتخبات روسيا وبيلاروس مشاركين في المسابقات الدولية (الجماعية).

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) أن الرياضيين الروس الذين سيشاركون في وضع محايد لا يمكن إدراجهم في جدول ترتيب الميداليات، وسيتم حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز الروسية والبيلاروسية، إلى الملاعب لحضور أي حدث أو ساحات رسمية تجري فيها المنافسات تحت رعاية الاتحادات الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: "قد يمنح الرياضيين المحايدين ميداليات عن أدائهم، لكن لن يتم تضمينهم في أي جدول ترتيب الميداليات في المسابقات لأنهم يتنافسون بشكل فردي".

وأفادت الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، بأن المنظمة تحظر دخول الجماهير التي تحمل الأعلام والرموز الروسية والبيلاروسية، إلى الملاعب خلال المسابقات التي تقام تحت رعاية الاتحادات الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها بهذا الصدد: "لا يمكن عرض أعلام الاتحاد الروسي وبيلاروسيا في أي حدث أو ساحة رسمية يتم التحكم فيها من قبل الاتحادات الدولية و/أو منظمي المسابقة. في الحالة التي يكون فيها من الضروري تحديد رمز الرياضيين المحايدين، يجب استخدام علم محايد".

وقال البيان أيضا إنه يتعين على الاتحادات والمنظمين ضمان تحذير المتفرجين بشأن الحظر.

كما نشرت اللجنة الأولمبية الدولية، المتطلبات المتعلقة بمعدات الرياضيين الروس والبيلاروس الذين سيشاركون في البطولات الدولية.

وقالت اللجنة في البيان: "يجب أن يكون زي الرياضيين الروس للمشاركة في المسابقات الدولية أبيض بالكامل أو بلون واحد".

في وقت سابق، انتقدت مدربة المنتخب الروسي للجمباز الفني، فالنتينا روديونينكو، نتائج اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (IOC) حول شروط قبول الرياضيين الروس، في المسابقات الدولية.

بينما وصف ألكسندر جولين، مدرب روسيا الفخري للتزلج الفني على الجليد، توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بأنها استهزاء.

المصدر: "russian.rt.com"