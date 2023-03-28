مدربة جمباز تنتقد شروط اللجنة الأولمبية الدولية لقبول الرياضيين الروس

انتقدت مدربة المنتخب الروسي للجمباز الفني، فالنتينا روديونينكو، نتائج اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (IOC) حول شروط قبول الرياضيين الروس.

ونقلت وكالة "ريال نوفوستي" الروسية للأنباء، عن فالنتينا روديونينكو، قولها: "كان من الواضح أنهم وضعوا مثل هذه الشروط، فهذا يعني أنهم يفهمون تماما أن روسيا نفسها لن توافق عليها. سيسمحون لمن يريدون بالمشاركة، لكننا فريق. هذا بالتأكيد تمييز. وإلا كيف يمكن تسميتها؟ بالنسبة لنا، ستظل دورة الألعاب الآسيوية هي المخرج الوحيد".

وانعقد اليوم الثلاثاء مؤتمر اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، حيث تمت مناقشة مسألة قبول الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية.

واقترحت المنظمة عدم السماح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمنافسة. كما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بعدم السماح للروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في الرياضات الجماعية.

في وقت سابق، وصف ألكسندر جولين، مدرب روسيا الفخري للتزلج الفني على الجليد، توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بأنها استهزاء.

المصدر: "russian.rt.com"