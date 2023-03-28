تأجيل مناقشة قرار عودة الرياضيين الروس إلى المسابقات الدولية

أعلن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن المنظمة أرجأت اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية.

وقال باخ في المؤتمر الصحفي: "دعت القمة الأولمبية الحادية عشرة في ديسمبر 2022 اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة عودة الروس والبيلاروس إلى المنافسات الدولية كرياضيين محايدين، ولم تتم مناقشة مشاركة الرياضيين في أولمبياد 2024".

ونظرت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، في مسألة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات الدولية.

المصدر: "russian.rt.com"