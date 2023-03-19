لأول مرة منذ 20 عاما.. رئيس ريال مدريد "يقاطع" الـ"كلاسيكو" وسط أجواء متوترة

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس، قرر عدم الذهاب إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء اليوم الأحد، لمتابعة "كلاسيكو" ضد الغريم التقليدي برشلونة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في نادي برشلونة المضيف، أن الغداء التقليدي الذي يجمع إداريي الناديين قبل المباراة أُلغي أيضا، وذلك بسبب الأجواء المتوترة بين الطرفين بعدما وجه ممثلو الادعاء العام الى النادي الكتالوني تهم فساد تتعلق بمدفوعات تزيد على 7.3 مليون يورو، لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق.

ورد برشلونة على التهم بالقول إنه دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم بالاتحاد المحلي للعبة بين عامي 1994 و2018، للحصول على تقارير ونصائح تتعلق بالتحكيم.

وأفاد ريال مدريد الأسبوع الماضي، أنه سيظهر في القضية على أنه "طرف متضرر" للدفاع عن مصالحه بمجرد المضي قدما في الإجراءات.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن غياب فلورنتينو بيريز (76 عاما) سيكون الأول له في الـ"كلاسيكو" على ملعب الغريم الكتالوني، منذ 20 عاما.

وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا أنه سيدافع عن فريقه ضد "الهجمات"، مضيفا "أريد حقا مواجهة كل الأوغاد الذين يشوهون شارتنا" و"هناك هجمات شرسة تلطخ شارة نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع".

وشدد "يمكنك أن تكون على يقين من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عنه بكل قوتنا".

وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، أنه سيتم استدعاء المدربين السابقين لبرشلونة لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي كشاهدين في إجراءات المحاكمة.

وإضافة الى النادي والحكم السابق نيغريرا، يواجه اثنان من رؤساء النادي السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نفس تهمة الفساد.

على المستوى الرياضي، لا يواجه برشلونة أي خطر مباشر لأن الهيئات الحاكمة لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات، حسبما أشار رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس يوم الاثنين. الماضي.

لكن على المستوى الجنائي، يمكن أن يواجه المتهم ما يصل الى أربعة أعوام في السجن، فيما سيكون برشلونة أمام خطر "تعليق النشاط" وصولا "الى الحل الكامل كشركة" بحسبما أفاد أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ألبيرتو بالومار لوكالة "فرانس برس".

المصدر: AFP