بعد "الكلاسيكو" ضد برشلونة.. هل رفع ريال مدريد الراية البيضاء؟

أسقط فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد (2-1) في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الملكي بهدف مبكر جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو خطأ في مرماه عند الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة بداية "الكلاسيكو".

ولكن برشلونة رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من لاعبيه الإسباني سيرجي روبرتو والإيفواري البديل فرانك كيسيه في الدقيقتين (45، و90) على الترتيب، من زمن للقاء الذي جرى على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بمدينة برشلونة.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 68 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري "لا ليغا"، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن وصيفه ريال مدريد، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن اللقب.

المصدر: RT