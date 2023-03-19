ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان وجها لوجه.. الموعد وتشكيلة "الكلاسيكو"!

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي سيكون مسرحا للقاء "الكلاسيكو" المرتقب بين فريق برشلونة وضيفه الغريم التقليدي ريال مدريد.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإسباني ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا صافرة بداية "الكلاسيكو" في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وسيبدأ الإسباني تشافي هرنانديز (43 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الملكي في هذا الـ"كلاسيكو":

1- مارك أندريه تير شتيغن.

2- رونالد أراوخو

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5- سيرجيو بوسكيتس

6- جافي

9- روبرت ليفاندوفسكي

15- أندرياس كريستينسن

20- سيرجي روبرتو

21- فرينكي دي يونغ

22- رافينيا

23- جول كوندي

28- أليخاندرو بالدي.

بينما وضع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (63 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المواجهة المرتقبة ضد ضيفه الفريق الكتالوني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- تيبو كورتوا

2- داني كارفاخال

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3- إيدير ميليتاو

6- ناتشو

8- توني كروس

9- كريم بنزيما

10- لوكا مودريتش

12- إدواردو كامافينغا

15- فيدريكو فالفيردي

20- فينيسيوس جونيور

22- أنطونيو رودريغر.

ويتربع فريق برشلونة على عرش صدارة الدوري "لا ليغا" برصيد 65 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط على وصيفه ريال مدريد، وفي حال فوز الفريق الكتالوني أو التعادل فإنه سيضع قدما على منصة التتويج.

المصدر: RT