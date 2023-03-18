قبل الكلاسيكو.. "الشرطي" أراوخو يكشف عن أخطر لاعب في ريال مدريد

كشف الأوروغواني رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، عن أصعب مهاجم لعب ضده، وذلك عشية لقاء "الكلاسيكو" المرتقب ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال أراوخو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سأختار كريم (بنزيما)".

واختار أراوخو المهاجم الفرنسي على الرغم من أنه يلعب عادة ضد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، للحد من خطورته في مباريات "الكلاسيكو".

ورد مدافع برشلونة على سؤال عن أكثر لاعب يرقص في غرفة الملابس"، قائلا: "أنسو فاتي"، بينما كشف أن رافينيا أكثر من يستغرق وقتا للاستعداد لدخول المباريات.

وأشار إلى أنه كان يود أن يصبح شرطيا، إذا لم يصبح لاعب كرة القدم، موضحا أن اسمه بالكامل هو "رونالد فيديريكو أراوخو دا سيلفا".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة غريمه وضيفه ريال مدريد، مساء غد الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتربع فريق برشلونة على عرش صدارة الدوري "لا ليغا" برصيد 65 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط على وصيفه ريال مدريد، وفي حال فوز الفريق الكتالوني أو التعادل فإنه سيضع قدما على منصة التتويج.

المصدر: وسائل الإعلام