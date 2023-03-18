 
مباشر

رونالدو وتاليسكا يقودان "العالمي" لفوز صعب (فيديو)

الرياضة

رونالدو وتاليسكا يقودان
twitter/AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyfw

حول نادي النصر تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه أبها (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

تقدم نادي أبها بهدف سجله مهاجمه عبد الفتاح آدم عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل "للعالمي" في الدقيقة 78 بتسديدة قوية بعيدة المدى من ركلة حرة مباشرة.

ومن ثم سجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف الفوز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

إقرأ المزيد
شاهد.. هدف رونالدو الأول على ملعب
شاهد.. هدف رونالدو الأول على ملعب "مرسول بارك" بتسديدة بعيدة المدى
إقرأ المزيد
هل يقطع رونالدو صيامه اليوم أمام أبها؟.. التشكيلة الأساسية
هل يقطع رونالدو صيامه اليوم أمام أبها؟.. التشكيلة الأساسية

ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي ألحق هزيمة ساحقة بمضيفه نادي الفتح (5-1) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نادي أبها عند 23 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو