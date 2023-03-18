رونالدو وتاليسكا يقودان "العالمي" لفوز صعب (فيديو)

حول نادي النصر تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه أبها (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

تقدم نادي أبها بهدف سجله مهاجمه عبد الفتاح آدم عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

‌🎥 هدف التقدم لأبها

⚽️ عبدالفتاح أدم

#️⃣ #النصر_أبهاpic.twitter.com/AYuNqMi2vl — دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل "للعالمي" في الدقيقة 78 بتسديدة قوية بعيدة المدى من ركلة حرة مباشرة.

ومن ثم سجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف الفوز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي ألحق هزيمة ساحقة بمضيفه نادي الفتح (5-1) في عقر داره في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نادي أبها عند 23 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT