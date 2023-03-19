أول تعليق من رونالدو بعد فكه "شيفرة" ملعب "مرسول بارك"

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته بهدفه الأول في مرمى ضيفه أبها (2-1) يوم أمس السبت، على ملعب "مرسول بارك" ضمن الجولة الـ21 لدوري "روشن" السعودي.

وسجل رونالدو باكورة أهدافه على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر، عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي، بتسديدة "صاروخية" بعدة المدى من كرة ثابتة، ومنح "صاروخ ماديرا" زميله البرازيلي أندرسون تاليسيكا فرصة تنفيذ ركلة جزاء.

وقال رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب نهاية المباراة: "من الرائع تحقيق الفوز، وسعيد جدا بالتسجيل هنا في ملعبنا مع جماهيرنا!".

Great to get the win and so happy to score here in our stadium with our fans!💪🏼💛💙 pic.twitter.com/kGJYsk4n5S — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 18, 2023

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ونجح كريستيانو رونالدو في فكّ "عقدة" ملعب مرسول بارك، معقل نادي النصر، من خلال تسجيله لهدفه الأول في هذا الملعب، إذ سبق وأن تعثر عليه ذلك في جميع المباريات الماضية الّتي استضافها "العالمي"، منذ انضمامه للفريق في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان رونالدو قد أحرز 8 أهداف بقميص النصر إضافة إلى تمريرتين حاسمتين قبل أن يفك "عقدة" ملعبه "مرسول بارك" ليصل إلى هدفه التاسع، مقلصا الفارق إلى 6 أهداف بينه وبين متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.

المصدر: RT