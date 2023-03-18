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شاهد.. هدف رونالدو الأول على ملعب "مرسول بارك" بتسديدة بعيدة المدى

الرياضة

شاهد.. هدف رونالدو الأول على ملعب
twitter/AlNassrFC
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افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، سجله التهديفي على ملعبه "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، خلال مباراته أمام ضيفه أبها، اليوم السبت، ضمن دوري "روشن" السعودي.

وأدرك رونالدو هدف التعادل "للعالمي" عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من كرة ثابتة.

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وسجل رونالدو باكورة أهدافه على ملعب "مرسول بارك" منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر، ليصل إلى هدفه التاسع في الدوري السعودي، مقلصا الفارق إلى 6 أهداف بينه وبين متصدر قائمة الهدافين، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.    

المصدر: RT 

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