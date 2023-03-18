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هل يقطع رونالدو صيامه اليوم أمام أبها؟.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

هل يقطع رونالدو صيامه اليوم أمام أبها؟.. التشكيلة الأساسية
AFP /Fayez NURELDINE
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يحتضن ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، اليوم السبت، في تمام الساعة (17:30) بالتوقيت المحلي، مباراة هامة لنادي النصر أمام ضيفه أبها، ضمن الجولة 21 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (58 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

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5- عبد الله العمري

21- الفارو

13- جيسلان كونان

17- عبد الله الخيبري

8- عبد المجيد الصليهم

18- لويز غوستافو

29- عبد الرحمن غريب

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لنادي أبها لمواجهة "العالمي":

16- ديفيس إيباسي

19- أمين عطوشي

3- عبد الله الزوري

4- سعد ناطق

21- زكريا سامي

34- إدريس صديقي

39- سعيد حمسل

88- سعد السلولي

9- عبد الفتاح آدم

10- سعد بقير

20- فيليبي كايسيدو.

المصدر: RT 

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