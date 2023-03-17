مدرب منتخب البرتغال الجديد يوضح موقفه من استدعاء رونالدو

صرح الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، بأنه من المهم استدعاء كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، إلى تشكيلة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض مباراتين ضد كل من ليشتيشتاين ولوكسمبورغ خلال يومي 23 و26 مارس الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا.

وأعلن مارتينيز قائمة المنتخب البرتغالي اليوم الجمعة، والتي شهدت وجود الثنائي المخضرم النجم كريستيانو رونالدو (38 عاما) والمدافع بيبي (40 عاما)، وذلك بالرغم من تأكيد بعض التقارير نهاية رحلة "صاروخ ماديرا" الدولية بعد فشل التتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك النجم البرتغالي في 5 مباريات معظمها كبديل في مونديال قطر 2022، سجل خلالها هدفا واحدا.

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في المباريات الدولية، برصيده 118 هدفا سجلها خلال 196 مباراة، وهو الأكثر تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات وعبر التاريخ بين جميع اللاعبين.

وقال مارتينيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية: "أنا لا أهتم بالعمر إطلاقا، ورونالدو لاعب مجتهد وملتزم إلى أبعد درجة، ووجوده مع المنتخب البرتغالي مهم للغاية".

وأضاف الإسباني: "كريستيانو يفترض أن يكون ضمن القائمة، فهو عنصر مهم للمنتخب الوطني منذ 19 عاما، ويستحق كل الاحترام والتقدير بكل تأكيد".

وتابع: "هدفي تكوين مجموعة جيدة من اللاعبين من أجل التأهل لبطولة أوروبا والمنافسة على اللقب".

واختتم روبرتو مارتينيز حديثه، قائلا: "سأبدأ العمل خلال الأيام القادمة وسأقوم بالتعرف على اللاعبين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو".

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن تعيين مارتينيز مدربا للمنتخب الوطني حتى عام 2026، خلفا للمخضرم فرناندو سانتوس، المقال عقب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وجاء تعيين الإسباني مارتينيز بعد رحيله عن تدريب المنتخب البلجيكي، الذي فشل في اجتياز حاجز دور المجموعات للبطولة، التي توج بلقبها المنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى منذ مونديال المكسيك 1986.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب البرتغال:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)

لخط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (بايرن ميونخ)، نونو مينديش ودانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ديوغو ليتي (يونيون برلين الألماني)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

لخط الوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (وولفرهامبتون)، أوتافيو مونتيرو (بورتو)، فيتينيا (باريس سان جرمان)

لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، غونسالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليكس (تشلسي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).

المصدر: وكالات