الروسيان روبليف ومدفيديف إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز الأمريكية

صعد الروسيان أندريه روبليف، ودانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغة جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء تأهل روبليف على حساب الفرنسي أوغو هومبيرت، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستمرت لمدة ساعة واحدة و22 دقيقة فقط.

وضرب أندريه روبليف، موعدا في الدور الرابع، مع البريطاني كاميرون نوري، الذي تغلب بدوره على الياباني تارو دانييل، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(7-5) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين أيضا.

في حين فاز دانييل مدفيديف على البيلاروسي إيليا إيفاشكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بنتيجة: (6-2) و(3-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و46 دقيقة.

وسيكون مدفيديف، المصنف خامسا، في الدور الرابع على موعد مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب بدوره على الفنلندي إميل روسوفوري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(1-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد الماض.

المصدر: RT