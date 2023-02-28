المغربي ياسين بونو يعلق على فوز منافسه مارتينيز بجائزة "الأفضل - The Best".. فيديو

هنأ حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو، نظيره الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، على فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية، الذي كان أيضا من بين المرشحين الثلاثة على جائزة "The Best": "كل المرشحين يستحقون الجائزة. إيميليانو كان حاسما في المونديال، ويستحق الفوز، كما يجب تهنئته".

وأعرب حارس المرمى المغربي، الذي ساهم في بلوغ منتخب بلاده الدور قبل النهائي مونديال "قطر 2022" في أفضل إنجاز تاريخي يحققه منتخب عربي أو إفريقي، عن شعوره بالفخر لما حققه "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال بونو (31 عاما) في هذا الصدد: "كان شيئا عظيما للمغرب ولكل إفريقيا بالوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 إنه أمر يفتح الباب أمام إمكانية تكراره".

Emiliano Martinez x Yassine Bounou. 🇦🇷🤝🇲🇦



Nothing but respect between the two goalkeepers.



🎥 @FIFAWorldCuppic.twitter.com/Wp485PF378 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 28, 2023

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وتوج إيميليانو مارتينيز (30 عاما) حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة "The Best" لأفضل حارس في العالم عام 2022، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تألقه ومساهمته في فوز منتخب "التانغو" بكأس العالم "قطر 2022"، متفوقا على ياسين بونو، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

المصدر: وكالات