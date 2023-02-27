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قائمة الفائزين بجوائز "الفيفا" للأفضل "The Best"

الرياضة

قائمة الفائزين بجوائز
AP /Michel Euler
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احتضنت العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022، "The Best FIFA Football Awards".

وجاءت القوائم النهائية للفائزين بجوائز الأفضل " The Best FIFA Football Awards" لعام 2022، كالتالي:

جائزة أفضل لاعب في العالم:

• الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جائزة أفضل لاعبة:

• الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة).

جائز أفضل مدرب في العالم في فئة الرجال:

• الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

جائزة أفضل مدربة في فئة السيدات:

• الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).

جائزة أفضل حارس مرمى:

• الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

أفضل حارسة (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):

• الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد).

جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف:

• هدف البولندي مارسين أوليكسي: فارتا بوزنان - ستال رزيزف، ضمن دوري إكستراكلاسا البولندي، يوم 6 نوفمبر 2022.

جائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور:

جمهور الأرجنتين

تسلم الجائزة أقدم مشجع أرجنتيني ويبلغ من العمر 82 عاما، ولاحق منتخب التانغو في جميع مشاركاته الدولية.

جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب الرجال:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، فيرجيل فان دايك

خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينغ هالاند.

جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب السيدات:

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة خاصة لأسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"، وتم عرض فيلم خاص عن مسيرة "الجوهرة السوداء"، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما.

وتسلمت مارسيا أوكي زوجة الراحل بيليه، جائزة الـ"فيفا" للأفضل "The Best" نيابة عن الأسطورة البرازيلية، من يد مواطنه "الظاهرة" رونالدو دي ليما في بداية حفل توزيع الجوائزالـ"فيفا"، بحضور رئيسه جياني إنفانتينيو.

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جائزة الروح الرياضية:

توج الجورجي لوكا لوسوفيلي لاعب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بجائزة الروح الرياضية، بعدما أنقذ النمساوي جيورج تيغل لاعب فريق أوغسبورغ من الموت، بعد ابتلاع لسانه، حيث هرول إليه مسرعا لإسعافه، دون انتظار الفريق الطبي.

المصدر: "FIFA" + RT

 

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