قائمة الفائزين بجوائز "الفيفا" للأفضل "The Best"

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022، "The Best FIFA Football Awards".

وجاءت القوائم النهائية للفائزين بجوائز الأفضل " The Best FIFA Football Awards" لعام 2022، كالتالي:

جائزة أفضل لاعب في العالم:

• الأرجنتيني ليونيل ميسي.

انت الآن تنظر للأفضل وهو أيضًا ينظر إليك



ليونيل ميسي رفقة جائزة The Best لعام 2022 يبدوان على وفاق تام وكل شيء في مكانه الصحيح 👌🏆#TheBest 💫 pic.twitter.com/Upzu31341i — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

جائزة أفضل لاعبة:

• الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة).

جائز أفضل مدرب في العالم في فئة الرجال:

• الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

فابيو كابيلو يُسلم ليونيل سكالوني جائزته 🏆



أول مدرب غير أوروبي يُتوج بجائزة الأفضل 🇦🇷#TheBest 💫@lioscalonipic.twitter.com/jhGgzjGMfu — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

جائزة أفضل مدربة في فئة السيدات:

• الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).

جائزة أفضل حارس مرمى:

• الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

من حارس لاتيني كبير لآخر قدير



خوليو سيزار سلم إيميليانو مارتينيز جائزته الليلة 🇧🇷🏆🇦🇷#TheBest 💫 pic.twitter.com/CTFwVYF0rQ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

أفضل حارسة (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):

• الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد).

جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف:

• هدف البولندي مارسين أوليكسي: فارتا بوزنان - ستال رزيزف، ضمن دوري إكستراكلاسا البولندي، يوم 6 نوفمبر 2022.

📸 أوليكسي رفقة أليساندرو ديل بييرو pic.twitter.com/iYnGxZyG2C — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

هدف العام بقدم أوليكسي



جائزة بوشكاش مستحقة 🤩👏#TheBest 💫 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

جائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور:

جمهور الأرجنتين

تسلم الجائزة أقدم مشجع أرجنتيني ويبلغ من العمر 82 عاما، ولاحق منتخب التانغو في جميع مشاركاته الدولية.

جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب الرجال:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، فيرجيل فان دايك

خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينغ هالاند.

فريق العام 🤩



أفضل 11 لاعب في 2022 📋#TheBest 💫pic.twitter.com/TZL8OGFaFj — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب السيدات:

أفضل 11 لاعبة في 2022 ضمن تشكيل العام 🌟📋#TheBest 💫pic.twitter.com/jJRHsgFq1u — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة خاصة لأسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"، وتم عرض فيلم خاص عن مسيرة "الجوهرة السوداء"، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما.

وتسلمت مارسيا أوكي زوجة الراحل بيليه، جائزة الـ"فيفا" للأفضل "The Best" نيابة عن الأسطورة البرازيلية، من يد مواطنه "الظاهرة" رونالدو دي ليما في بداية حفل توزيع الجوائزالـ"فيفا"، بحضور رئيسه جياني إنفانتينيو.

جائزة شرفية سلمها الظاهرة رونالدو نازاريو لمارسيا أوكي أرملة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه 💛💚🏆#TheBest 💫 pic.twitter.com/6vWPqRQCwC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023

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جائزة الروح الرياضية:

توج الجورجي لوكا لوسوفيلي لاعب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بجائزة الروح الرياضية، بعدما أنقذ النمساوي جيورج تيغل لاعب فريق أوغسبورغ من الموت، بعد ابتلاع لسانه، حيث هرول إليه مسرعا لإسعافه، دون انتظار الفريق الطبي.

المصدر: "FIFA" + RT