قائمة الفائزين بجوائز "الفيفا" للأفضل "The Best"
احتضنت العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022، "The Best FIFA Football Awards".
وجاءت القوائم النهائية للفائزين بجوائز الأفضل " The Best FIFA Football Awards" لعام 2022، كالتالي:
جائزة أفضل لاعب في العالم:
• الأرجنتيني ليونيل ميسي.
انت الآن تنظر للأفضل وهو أيضًا ينظر إليك— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
ليونيل ميسي رفقة جائزة The Best لعام 2022 يبدوان على وفاق تام وكل شيء في مكانه الصحيح 👌🏆#TheBest 💫 pic.twitter.com/Upzu31341i
جائزة أفضل لاعبة:
• الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة).
الأفضل 🤗🏆 pic.twitter.com/IZAWHiv1G9— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
جائز أفضل مدرب في العالم في فئة الرجال:
• الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).
فابيو كابيلو يُسلم ليونيل سكالوني جائزته 🏆— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
أول مدرب غير أوروبي يُتوج بجائزة الأفضل 🇦🇷#TheBest 💫@lioscalonipic.twitter.com/jhGgzjGMfu
جائزة أفضل مدربة في فئة السيدات:
• الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).
February 27, 2023
جائزة أفضل حارس مرمى:
• الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).
من حارس لاتيني كبير لآخر قدير— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
خوليو سيزار سلم إيميليانو مارتينيز جائزته الليلة 🇧🇷🏆🇦🇷#TheBest 💫 pic.twitter.com/CTFwVYF0rQ
أفضل حارسة (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):
• الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد).
ماري إيربس رفقة جائزتها 🏆👏#TheBest 💫 pic.twitter.com/73W049AHVW— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف:
• هدف البولندي مارسين أوليكسي: فارتا بوزنان - ستال رزيزف، ضمن دوري إكستراكلاسا البولندي، يوم 6 نوفمبر 2022.
📸 أوليكسي رفقة أليساندرو ديل بييرو pic.twitter.com/iYnGxZyG2C— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
هدف العام بقدم أوليكسي— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
جائزة بوشكاش مستحقة 🤩👏#TheBest 💫
جائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور:
جمهور الأرجنتين
تسلم الجائزة أقدم مشجع أرجنتيني ويبلغ من العمر 82 عاما، ولاحق منتخب التانغو في جميع مشاركاته الدولية.
🥁🇦🇷 pic.twitter.com/icOQ9lHiVo— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب الرجال:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، فيرجيل فان دايك
خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو
خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينغ هالاند.
فريق العام 🤩— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
أفضل 11 لاعب في 2022 📋#TheBest 💫pic.twitter.com/TZL8OGFaFj
جائزة التشكيلة المثالية لمنتخب السيدات:
أفضل 11 لاعبة في 2022 ضمن تشكيل العام 🌟📋#TheBest 💫pic.twitter.com/jJRHsgFq1u— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة خاصة لأسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"، وتم عرض فيلم خاص عن مسيرة "الجوهرة السوداء"، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما.
وتسلمت مارسيا أوكي زوجة الراحل بيليه، جائزة الـ"فيفا" للأفضل "The Best" نيابة عن الأسطورة البرازيلية، من يد مواطنه "الظاهرة" رونالدو دي ليما في بداية حفل توزيع الجوائزالـ"فيفا"، بحضور رئيسه جياني إنفانتينيو.
جائزة شرفية سلمها الظاهرة رونالدو نازاريو لمارسيا أوكي أرملة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه 💛💚🏆#TheBest 💫 pic.twitter.com/6vWPqRQCwC— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 27, 2023
جائزة الروح الرياضية:
توج الجورجي لوكا لوسوفيلي لاعب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بجائزة الروح الرياضية، بعدما أنقذ النمساوي جيورج تيغل لاعب فريق أوغسبورغ من الموت، بعد ابتلاع لسانه، حيث هرول إليه مسرعا لإسعافه، دون انتظار الفريق الطبي.
المصدر: "FIFA" + RT