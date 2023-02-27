الكشف عن هوية الفائز بجائزة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "The best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ليونيل ميسي بطل مونديال "قطر 2022"، على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكانت جائزة "فيفا" للأفضل "The best" قد ظهرت إلى النور انطلاقا من عام 2016، بعد أن كانت مدمجة مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

ومنذ أن انفضت هذه الشراكة، قامت "فيفا" بإنشاء جائزتها الخاصة بصورة مستقلة، وهي جائزة الأفضل أو ما يعرف إعلاميًا بـ "The best".

وتوج ليونيل ميسي بجائزة "The best" من الاتحاد الدولي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019.

واحتل "البرغوث" الأرجنتيني المركز الثاني ثلاث مرات، في أول نسختين (2016، 2017) خلف غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، و2021 خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما حل ميسي في المركز الثالث بنسخة 2020 التي كانت من نصيب ليفاندوفسكي أيضا، والخامس في نسخة 2018 التي حققها النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

يذكر أن ليونيل ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وهو الأكثر تتويجا بهذه الجائزة.

فقد فاز الساحر الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى عام 2009، ثم حققها 3 مرات على التوالي في 2010، 2011، 2012.

غاب "البرغوث" قليلا ثم عاد بتحقيق الجائزة في 2015، ثم أتى الغياب الأطول لمدة أربع سنوات ثم حققها في 2019.

آخر جائزة حققها تعود إلى 2021، واعتبر آنذاك أن روبرت ليفاندوفسكي كان الأحق بها بعد موسمه الاستثنائي مع بايرن في 2020، لكن الجائزة ألغيت بسبب فيروس كورونا.

المصدر: وكالات