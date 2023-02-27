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مفاجأة.. جائزة خاصة بين جوائز "فيفا" للأفضل في العالم "The Best"

الرياضة

مفاجأة.. جائزة خاصة بين جوائز
AP Michel Euler
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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة خاصة لأسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" خلال حفل توزيع جوائز الأفضل، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم عرض فيلم خاص عن مسيرة الجوهرة السوداء بيليه، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما.

وحصلت مارسيا أوكي زوجة الراحل بيليه، على جائزة الـ"فيفا" نيابة عن الأسطورة البرازيلية، من يد مواطنه "الظاهرة" رونالدو دي ليما في بداية حفل جوائز فيفا للأفضل في كرة القدم "The Best"، بحضور جياني إنفانتينيو رئيس الـ"فيفا".

المصدر: "فيفا" 

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