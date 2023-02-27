خيبة أمل عربية في حفل جوائز "الفيفا" للأفضل "The Best"

حصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتسلم إميليانو مارتينيز بطل مونديال "قطر 2022" مع منتخب الأرجنتين، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، من يد مواطنه خوليو سيزار، خلال حفل "The Best FIFA Football Awards".

وتفوق إميليانو مارتينيز على كل من منافسيه المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

جائزة أفضل حارسة مرمى:

نالت الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد) جائزة أفضل حارسة مرمى متفوقة على الثنائي الألمانية آن كاترين بيرغر (تشيلسي)، والتشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون).

المصدر: RT