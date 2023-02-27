ملاحقة المغربي أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

فتح مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جرمان.

وتم فتح التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل أشرف حكيمي في "بولونيّ-بيلانكور" في 25 فبراير، وذلك وفق ما أفادت "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لوكالة "فرانس برس".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن مكتب المدعي العام في نانتير رفض الإدلاء بأي تعليق، في اتصال معها، مبديا امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقا للمصدر نفسه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة الى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

يذكر أن أشرف حكيمي ولد يوم 4 نوفمبر 1998 في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

المصدر: AFP