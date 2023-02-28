بعد إطلالتها الساحرة مع ميسي في عاصمة الأناقة باريس.. أنتونيلا تشعل منصات التواصل

احتفت الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو بفوز زوجها النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب "التانغو"، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشرت أنتونيلا روكوزو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، صورة لها مع ميسي أثناء حضور حفل "الأفضل - The Best" الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين 27 فبراير 2023، في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت أنتونيلا على الصورة: "مبروك يا حبيبي. نحن فخورون جدا بك" مع إشارة قلب، تعبيرا عن حبها له.

وخطفت أنتونيلا روكوزو الأنظار لدى مرافقتها ليونيل ميسي إلى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "The Best FIFA Football Awards".

كما أشعلت صور زوجة ميسي في حفل "الأفضل - The Best" منصات التواصل الاجتماعي، باشادات على إطلالتها الساحرة بفستان طويل باللون الأسود، التي جمعت بين البساطة والفخامة في الحدث الرياضي الكبير، وفي عاصمة الأناقة باريس.

أطلت #أنتونيلا_روكوزو بإطلالة مميزة خلال تكريم زوجها اللاعب الأرجنتيني #ميسي في حفل جوائز #ذا_بست

تألقت أنتونيلا بفستان و حقيبة مميزة من #دولتشي_اند_غابانا ومجوهرات من مجموعة فيكتوريا من #تيفاني_اند_كو

واعتمدت أحمر الشفاه الظاهر مع مكياج العيون الناعم،فما رأيك بهذه الإطلالة؟ pic.twitter.com/XtsPhEY4Vi — مجلة الجميلة (@Aljamilamag) February 28, 2023

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "فرحة" أنتونيلا بفوز ميسي بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصل عليها سابقا في عام 2019.

ورصد مقطع فيديو اللحظة التي أعلن فيها اسم ميسي بالجائزة لترتسم على شفتي وعيني أنتونيلا ابتسامة سحرت أعين الجميع.

المصدر: وكالات