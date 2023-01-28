الأهلي المصري يضم لاعبا جزائريا للقلعة الحمراء (صورة)

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انضمام أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

والقندوسي هو رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من، خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو".

رحبو بلاعبنا الجزائري احمد القندوسى 🦅🔥♥️ pic.twitter.com/6M6hoGULox — Dr. Mervat (@Mavy69911823) January 28, 2023

وكشفت تقارير صحفية جزائرية عن انتقال أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري والمنتخب الجزائري للمحليين إلى النادي الأهلي، أمس السبت، مشيرة إلى أن اللاعب يشارك حالياً بكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، أن القندوسي سيغادر بطولة أمم أفريقيا للمحليين من أجل الالتحاق بالنادي الأهلي، مشيرة إلى أن مندوب الأهلي تواجد في الجزائر اليوم لحسم الصفقة.

وأضاف أن أحمد القندوسي، سيلتحق بناديه الجديد الأهلي بالمغرب، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيكون القندوسي جاهزاً للمشاركة فها مع الفريق الأحمر.

المصدر: اليوم السابع