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فاز باللقب و"خسر وجهه".. ماذا حصل لبطل "الصفعات" للوزن الثقيل؟ (فيديو)

الرياضة

فاز باللقب و
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"الرجل القوي يفوز دائما" وهذا ما حصل مع البطل سورين كومسا في بطولة "قتال الصفعات" التي أقيمت مؤخرا في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

و"قتال الصفعات" هي رياضة تضم متنافسين اثنين يقفان على جانبي منصة، يتناوبان على صفع بعضهما البعض على الوجه بأقصى قوة ممكنة.

والهدف هو جعل منافسك يستسلم، لكن النتائج قد تكون قاسية للغاية كما يتضح في حالة كومسا.

وتسببت صفعة قوية تلقاها كومسا من منافسه ألكسندرو جورتشيكا، في بدء تسرب الدم من وجهه بالإضافة إلى تورم شديد على جانبه الأيسر.

ورغم تلقيه هذه الصفعة التي تسببت في تغيير ملامح وجهه، صمد كومسا في معركة الصفعات التي استمرت لعشر جولات، ليخرج منتصرا منها بعد استسلام منافسه لعدم قدرته على تحمل المزيد من الصفعات والألم. 

وبعد فوزه، حصل كومسا على لقب حزام "قتال الصفعات" للوزن الثقيل، وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار.

المصدر: talksport.com

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