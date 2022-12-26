الوفاء بالوعد.. حارس كويتي سابق يتوجه إلى البصرة العراقية "مشيا على الأقدام"

قرر حارس مرمى منتخب الكويت السابق، عبد الرضا عباس، السفر من دولة الكويت متوجها إلى البصرة مشيا على الأقدام، دعما لبطولة خليجي 25، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال عباس الاثنين، إنه" قطع وعدا على نفسه منذ عام 2012 أنه في حال تمت إقامة بطولة كأس الخليج في البصرة سوف يأتي سيرا على الأقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد"، مبينا أنه "سينطلق يوم الثالث من يناير المقبل من بيته في منطقة الجابرية في الكويت متوجها إلى منفذ سفوان الحدودي ويدخل العراق سيرا على الأقدام".

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وتابع أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى "إيصال رسالة رياضية إلى العالم، أجسد فيها حب العراق والشعب العراقي الكريم الذي يعشق الرياضة ويتنفس كرة القدم ونستذكر تاريخ هذا البلد وحضارته ونبلائه وفرسانه وأنه قادر على لم الشمل واحتضان الأشقاء من خلال إقامة البطولات والمحافل الدولية الكبيرة".

وشدد على أن بطولة خليجي 25 "دليل على أن العراق آمن والبصرة آمنة وسوف تكون هذه النسخة مميزة بتواجد الجميع وتضافر الجهود التي تمكنت من الإعداد لهذا الحدث الكبير بوقت قياسي".

ينتظر عشاق الكرة العربية بفارغ الصبر مباريات بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، .

ويشارك في بطولة الخليج "خليجي 25" لكرة القدم، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير، يشارك 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربع منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

المصدر: "وكالات"