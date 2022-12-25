جدول مباريات "خليجي 25".. والقنوات الناقلة مجانا

ينتظر عشاق الكرة العربية بفارغ الصبر مباريات بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، التي من المقرر أن تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير 2023.

ويشارك في بطولة الخليج "خليجي 25" لكرة القدم، 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربع منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" مع نظيره العماني يوم الجمعة 6 يناير 2023، على استاد البصرة الدولي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى وستشهد المباراة الثانية في نفس اليوم، بين منتخبي السعودية واليمن.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25#خليجي_25#AGCFFpic.twitter.com/sOSzmxhZy8 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 19, 2022

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا لكافة القنوات المحلية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات كأس الخليج 2025 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

المصدر: وكالات