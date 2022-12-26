الهداف التاريخي علي مبخوت خارج تشكيلة الإمارات

أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب الإمارات، رودولفو اروابارينا، عن قائمة من 26 لاعبا لخوض كأس الخليج "خليجي 25"، وخلت القائمة من الهداف التاريخي لـ"الأبيض" علي مبخوت.

وجاء استبعاد مبخوت البالغ 32 عاما مفاجئا، لا سيما أنه الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 81 هدفا، وللدوري الاماراتي بـ194 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، بينها ثنائية فوز فريقه الجزيرة على الظفرة 3-2 السبت في المرحلة الـ12.



ولم يعلن أروابارينا أسباب استبعاد مبخوت، هداف النسخة الأخيرة من كأس الخليج "خليجي 24" التي أقيمت في قطر عام 2019، برصيد 5 أهداف.

🚨🚨 رسميًا:



إستبعاد المهاجم علي مبخوت من قائمة الإمارات في بطولة خليجي 25 pic.twitter.com/10hVpRJx34 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 25, 2022

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ويدخل "الأبيض" معسكرا في دبي لمدة أسبوع يخوض خلاله مباراة ودية بمواجهة نظيره اللبناني في 30 ديسمبر، قبل السفر إلى مدينة البصرة في جنوب العراق في 2 يناير، حيث سيجري هناك "خليجي 25".

وتستهل الإمارات مبارياتها في "خليجي 25" أمام البحرين، حاملة اللقب، في 7 يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا قطر والكويت.

- تشكيلة الـ26 لاعبا:

لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين) وعلي خصيف (الجزيرة) وخالد السناني(الوصل)



للدفاع: حسن المحرمي وخالد الهاشمي (بني ياس)، شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني (الشارقة)، خليفة الحمادي (الجزيرة)، وليد عباس وعبد العزيز هيكل واحمد جميل (شباب الأهلي)، عبدالسلام محمد (الاتحاد كلباء)



للوسط: وليد فلاح وخالد البلوشي (العين)، ماجد راشد وماجد حسن ومحمد عبد الباسط (الشارقة)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، حسين مهدي (النصر)



للهجوم: علي صالح وفابيو ليما (الوصل)، طحنون الزعابي وسيباستيان تاليابوي (الوحدة)، حارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، كايو كانيدو(العين).

المصدر: "وكالات"