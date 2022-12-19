قائمة الفائزين بـ"الحذاء الذهبي" عبر التاريخ.. حتى مونديال قطر 2022

حسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لصالحه الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.

وتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال "قطر 2022"، برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية "الماراثونية" التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد "لوسيل"، وانتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتفوق كليان مبابي بفارق هدف واحد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم وجائز أفضل لاعب في المونديال، وتلاهما كل من المهاجمين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أوليفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ:

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1930: غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) - 8 أهداف

1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا) - 5 أهداف

1938: ليونيداس دا سيلفا (البرازيل) - 7 أهداف

1950: ألديمير ميندز (البرازيل) - 8 أهداف

1954: ساندور كوتشيس (هنغاريا) - 11 هدفا

1958: جاست فونتين (فرنسا) - 13 هدفا

1962: فلوريان ألبرت (هنغاريا) وغارينشيا (البرازيل) وفالنتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازان جيركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (تشيلي) وفافا (البرازيل) - 4 أهداف لكل منهم

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1966: أوزيبيو (البرتغال) - 9 أهداف

1970: غيرد مولر (ألمانيا) - 10 أهداف

1974: غريغور لاتو (بولندا) - 7 أهداف

1978: ماريو كيمبس (الأرجنتين) - 6 أهداف

1982: باولو روسي (إيطاليا) - 6 أهداف

1986: غاري لينيكر (إنجلترا) - 6 أهداف

1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (إيطاليا) - 6 أهداف

1994: أوليغ سالينكو (روسيا) خريستو ستويتشكوف (بلغاريا) - 6 أهداف لكل منهما

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1998: دافور شوكر (كرواتيا) - 6 أهداف

2002: رونالدو (البرازيل) - 8 أهداف

2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) - 5 أهداف

2010: الألماني توماس مولر (ألمانيا) - 5 أهداف

2014: خاميس رودريغيز (كولومبيا) - 6 أهداف

2018: هاري كين (إنجلترا) - 6 أهداف

2022: كليان مبابي - 8 أهداف.

المصدر: FIFA