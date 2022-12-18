الترتيب النهائي لهدافي مونديال قطر 2022

توج النجم الفرنسي كليان مبابي بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد على استاد "لوسيل".

وأحرز القناص كليان مبابي بثلاثة أهداف "هاتريك" لمنتخب "الديوك"، ولكن ذلك لم يكن كافيا للفوز بكأس العالم، رغم تسجيله الركلة الترجيحية الأولى أيضا لبلاده في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح (4-2).

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف خلال 8 مباريات وتصدر قائمة هدافي نسخة كأس العالم 2022، متفوقا بفارق هدف على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز هدفين في النهائي.

وتم تسجيل 172 هدفا في مونديال قطر 2022، بواقع 120 هدفا في دور المجموعات، و28 هدفا في الدور ثمن النهائي، و10 أهداف في الدور ربع النهائي، و5 أهداف في الدور قبل النهائي للبطولة، وثلاثة أهداف في مباراة المركز الثالث، و6 أهداف في المباراة النهائية.

إقرأ المزيد

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي مونديال قطر:

كليان مبابي (فرنسا) - 8 أهداف

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 7 أهداف

أوليفييه جيرو (فرنسا) – 4 أهداف

جوليان ألفاريز (الأرجنتين) – 4 أهداف.

بينما سجل ثلاثة أهداف كل من:

الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، البرازيلي ريشارليسون، والبرتغالي غونسالو راموش.

وسجل هدفين كل من:

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندريه كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، فاوت فيخهورست، نيمار (البرازيل)، يوسف النصيري (المغرب)، وهاري كين (إنجلترا).

وسجل بواقع هدف واحد كل من اللاعبين:

حكيم زيياش ورومان سايس وزكرياء أبوخلال وأشرف داري (المغرب)، الإنجليزي رحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وجاك غريليش وجوردان هندرسون وفيل فودين (إنجلترا)، أندريه أيو وعصمان بوكاري ومحمد ساليسو (غانا)، أليكسيس ماك اليستير وإنزو فرنانديز وناهويل مولينا وأنخل دي ماريا (الأرجنتين)، لوفرو ماير وماركو ليفايا وإيفان بيريشيتش وبرونو بيتكوفيتش ويوشكو غفارديول وميسلاف أورسيتش (كرواتيا)، ميشي باتشواي (بلجيكا)، كارلوس سولر وبابلو مارتن باييز وداني أولمو وماركو أسينسيو (إسبانيا)، أوه تاناكا وتاكوما أسانو ودايزن مايدا (اليابان)، ألفونسو ديفيز (كندا)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيز وهنري مارتن (المكسيك)، فامارا دييدهيو وإسماعيلا سار وبولايي ديا وكاليدو كوليبالي وبامبا دينج (السنغال)، ستراهينيا بافلوفيتش (صربيا)، روزبه جشمي ورامين رضائيان (إيران)، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وريكاردو هورتا وبيبي ورافائيل غوريرو (البرتغال)، فرينكي دي يونغ ودافي كلاسين وممفيس ديباي ودالي بليند ودينزل دومفريس (هولندا)، كيشير فولر ويلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، محمد مونتاري (قطر)، مويسيس كايسيدو (الإكوادور)، هوانغ هي تشان وكيم يونغ غون وبيك سونغ هو (كوريا الجنوبية)، ماثيو ليكي وكريغ غودوين وميتاكوما أسانوسواريتشيل دوك (أستراليا)، شيردان شاكيري وريمو فريلير ومانويل أكانجي (سويسرا)، بيوتر زيلينسكي (بولندا)، أندرياس كريستينسن (الدنمارك)، كريستيان بوليسيتش وتيموتي وياه، وجي رايت (الولايات المتحدة الأمريكية)، غاريث بيل (ويلز)، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ و جان شارل كاستيليتو (الكاميرون)، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ودوشان فلاهوفيتش (صربيا)، صالح الشهري (السعودية)، إلكاي غوندوغان وسيرج جنابري (ألمانيا)، كاسيميرو وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا (البرازيل)، أدريان رابيو وأوريلين تشواميني وثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني (فرنسا).

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

هدف في مرماه عن طريق الخطأ:

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا).

المصدر: RT