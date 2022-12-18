 
مباشر

الترتيب النهائي لمنتخبات مونديال "قطر 2022".. فما ترتيب المنتخبات العربية؟

الرياضة

الترتيب النهائي لمنتخبات مونديال
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueby

أسدل الستار على نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بتتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي.

وشارك 32 منتخبا في مونديال "قطر 2022"، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تأهل منها المتصدر والوصيف.

وشهدت نهائيات بطولة كأس العالم 2022، العديد من المفاجآت أبرزها تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي، واحتلاله المرتبة الرابعة، لأول مرة في تاريخه.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بتكبيده الهزيمة الوحيدة بالمنتخب الأرجنتيني، الذي توج بلقب بطل مونديال "قطر 2022"، ولكنه تعرض لهزيمتين متتاليتين بعد ذلك، وأخفق في بلوغ دور الـ16 للبطولة واكتفى بالمركز 25 بين جميع المنتخبات الـ32.

كما حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بطل مونديال "روسيا 2018"، كما أنه نجح في التعادل أمام الدنمارك، بيد أنه خسر أمام أستراليا وودع البطولة من دور المجموعات، واحتل المركز الحادي والعشرين في الترتيب العام.

في حين تعرض المنتخب القطر منظم البطولة، لثلاث هزائم متتالية، وتذيل الترتيب العام بين المشاركين في كأس العالم 2022.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات كأس العالم "قطر 2022":

إقرأ المزيد
الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)
الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)

الأرجنتين

فرنسا

كرواتيا

المغرب

هولندا

إنجلترا

البرازيل

البرتغال

اليابان

إقرأ المزيد
الترتيب النهائي لهدافي مونديال قطر 2022
الترتيب النهائي لهدافي مونديال قطر 2022

السنغال

أستراليا

سويسرا

إسبانيا

أمريكا

بولندا

كوريا الجنوبية

ألمانيا

إقرأ المزيد
الشيخ تميم يوجه رسالة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر والمشجعين
الشيخ تميم يوجه رسالة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر والمشجعين

الإكوادور

الكاميرون

الأوروغواي

تونس

المكسيك

بلجيكا

غانا

المنتخب السعودي

إقرأ المزيد
شاهد.. لحظة تقديم الشيخ جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 لميسي
شاهد.. لحظة تقديم الشيخ جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 لميسي

إيران

كوستاريكا

الدنمارك

صربيا

ويلز

كندا

قطر.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا