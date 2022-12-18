الشيخ تميم يوجه رسالة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر والمشجعين

حرص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على توجيه رسالة للفائز والمشاركين في نهائيات النسخة الـ22 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي اختتمت اليوم الأحد في قطر.

وكتب الشيخ تميم "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

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وأسدل الستار على مونديال قطر 2022، بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل كأس العالم 2022، على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما في المباراة النهائية للبطولة (3-3)، على استاد "لوسيل".

المصدر: RT