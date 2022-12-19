ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه.. ويحتل مركز الوصافة في قائمة هدافي مونديال قطر

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في كسر رقم الأسطورة بيليه في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد قيادة "التانغو" للفوز بلقب مونديال قطر 2022 أمس الأحد على حساب فرنسا.

وأحرز ميسي الهدف الأول للأرجنتين من ركلة جزاء عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة النهائية، التي جرت على استاد "لوسيل"، وهدف التقدم الثالث في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الأول، ومن ثم هدفا من الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب "التانغو".

ورفع ميسي رصيده إلى 13 هدفا في نهائيات كأس العالم بقميص "التانغو"، ليحطم رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، ويعادل رقم الفرنسي جوست فونتين.

واحتل النجم الأرجنتيني المركز الثاني في ترتيب هدافي مونديال قطر برصيد 7 أهداف، بفارق هدف عن هداف البطولة المهاجم الفرنسي كليان مبابي، وتلاهما المهاجمان الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أليفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، وأول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 و2014 و2018 و2022)، متجاوزا باتيستوتا (1994 و1998 و2002)، والأسطورة دييغو أرماندو مارادونا (1982 و1986 و1994)، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي نهائيات كأس العالم:

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الألماني ميروسلاف كلوزه: 16 هدفا

البرازيلي رونالدو نازاريو: 15 هدفا

الألماني غيرد مولر: 14 هدفا

الفرنسي جوست فونتين: 13 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 13 هدفا

البرازيلي بيليه: 12 هدفا

الفرنسي كليان مبابي: 12 هدفا

الهنغاري ساندور كوتشيس 11 هدفا

الألماني يورغن كلينسمان 11 هدفا.

المصدر: وكالات