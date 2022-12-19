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بطل العالم: فلنمارس الجنس يا حبيبتي!

الرياضة

بطل العالم: فلنمارس الجنس يا حبيبتي!
Globallookpress Robert Michael
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هنأت الأرجنتينية كاميلا مايان زوجها ألكسيس ماك أليستر بتتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.

وكتبت كاميلا مايان "تدوينة" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "أنا أحبك يا بطل!! لا توجد كلمات، لقد فعلناها! إلى الأمام الأرجنتين".

وعلق ألكسيس ماك أليستر على  "تدوينة" زوجته، قائلا: "فلنمارس الجنس يا حبيبتي!".

بطل العالم: فلنمارس الجنس يا حبيبتي!
instagram/camimayan
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الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)

وتغلب منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "لوسيل" بقطر.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد انتظار طال 36 عاما، وذلك للمرة الثالثة في التاريخ بعد عامي (1978 و 1986)، مقابل لقبين لفرنسا في عامي (1998 و2018).

المصدر: "instagram/camimayan" 

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