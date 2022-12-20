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عرض مبلغ خيالي لشراء "بشت" التتويج من ميسي!

الرياضة

عرض مبلغ خيالي لشراء
AP Hassan Ammar
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أفاد حساب @alkasschannel على موقع "تويتر" بأن عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، يعرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.

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وألبس الشيخ تميم "البشت" لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل، في قطر.

المصدر: "twitter/alkasschannel" 

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