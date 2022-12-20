حافلة منتخب الأرجنتين عالقة بين 5 ملايين شخص.. اللاعبون يستقلون طائرة مروحية

احتشد نحو 5 ملايين شخص في الأرجنتينين بأشهر وأكبر ساحة بالعاصمة بوينس آيرس للاحتفال بمنتخبهم الوطني المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2022 التي اختتمت في قطر.

واضطر لاعبو منتخب الأرجنتين إلى إلقاء التحية على ملايين الأرجنتينيين في بوينس آيرس من على متن طائرة مروحية، بعد أن تعذر عليهم ذلك على الأرض بسبب الحشود الضخمة من الجماهير التي ملأت شوارع العاصمة وجعلت سير الحافلة فيها مستحيلا.

🚁 No se puede llegar más alto, @Argentina en el cielo. Una fiesta diferente, en helicóptero, ante la imposibilidad de hacerlo por carretera pic.twitter.com/8zmOjxQh7y — MARCA (@marca) December 20, 2022

وذكرت تقارير صحفية محلية أن عدد الذين احتشدوا في قلب المدينة قد بلغ 4.8 ملايين شخص، وذلك في واحد من أكبر التجمعات عبر التاريخ.

Buenos Aires celebration packed with ~5m people. The Argentina team bus couldn’t drive through, so they had to call in helicopters 🤯 pic.twitter.com/Yc5eLUpFDS — Trung Phan (@TrungTPhan) December 20, 2022

وتوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي صوب تجمع المشجعين من أجل تحيتهم، لكن بعد 3 ساعات من المحاولة تبين لهم أن الوصول إلى قلب العاصمة أصبح أمرا مستحيلا.

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي في تغريدة على تويتر إن "أبطال العالم يحلقون فوق المسار المخطط بأكمله بطائرة مروحية، لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الطريق البري".

Las imágenes son una locura: avalanchas en la rúa de la selección argentina, hay muchos que incluso han intentado subir al autocar de los ídolos de todo un país 🚌🏆🇦🇷



Que no pase nada malo, por favor 🙏 pic.twitter.com/JAHYJVuC1g — MARCA (@marca) December 20, 2022

Locura total en Buenos Aires: millones de personas en las calles para recibir a los campeones del mundo 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/zsT215yCSi — MARCA (@marca) December 20, 2022

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وتوجه مئات الآلاف من الأرجنتينيين صوب العاصمة بوينس آيرس قادمين من مختلف المدن الأرجنتينية، خاصة روساريو مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، والتي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن العاصمة.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم، على حساب نظيره الفرنسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (3-3) على ملعب "لوسيل"، في قطر.

ويعتبر هذا اللقب هو الثالث في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعد فوز بلقب بطل مونديال الأرجنتين 1978، ومونديال المكسيك 1986.

المصدر: وكالات