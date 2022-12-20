شاهد.. مشجعان يقفزان من الجسر على حافلة منتخب الأرجنتين المكشوفة!   

قفز اثنان من المشجعين من جسر إلى الحافلة المكشوفة للمنتخب الأرجنتيني، خلال احتفالهما في وسط العاصمة بوينس آيرس بفوز "التانغو" بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأثناء مرور حافلة منتخب الأرجنتين المكشوفة تحت الجسر، قفز مشجعان إلى الحافلة، على الرغم من مناشدات اللاعبين عدم القيام بذلك.

Buenos Aires, Argentina has totally collapsed. The victory parade, if you can even call it that, has been cut short.



This is the one of the few videos I’ve received that’s the safe to upload to social media. People were jumping into the bus. Just INSANE 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB — Nico Cantor (@Nicocantor1) December 20, 2022

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وخرج أكثر من 4 ملايين شخص إلى شوارع بوينس آيرس لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني، أبطال مونديال قطر 2022.

واضطر لاعبو منتخب "التانغو" إلى إلقاء التحية على ملايين الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس من على متن طائرة مروحية، بعد أن تعذر عليهم ذلك على متن الحافلة بسبب الحشود الضخمة من الجماهير التي ملأت شوارع العاصمة وجعلت سير الحافلة فيها مستحيلا.

المصدر: "russian.rt.com"