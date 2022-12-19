بوتين يعلق على نهائي مونديال قطر 2022

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أنه تابع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك وفقا لوكالة "ريا نوفوستي".

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "أما بالنسبة لمباراة كرة القدم، فقد شاهدت الشوط الثاني. منذ اللحظة التي كانت فيها النتيجة (2-2). شاهدت الوقت الإضافي".

وأضاف أنه في وقت لاحق "لم يتمالك نفسه عن الاتصال برئيس الأرجنتين"، ألبرتو فرنانديز، وتهنئته.

وأفاد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، وهنأه بفوز منتخب بلاده بكأس العالم.

وتغلب منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "لوسيل" بقطر.

واختتم الرئيس الروسي حديثه قائلا: "أعرف أن الأرجنتين بلد كرة قدم. الناس هناك حقا طيبون للغاية، يحبون لاعبيهم، بما في ذلك المميزون. وأعتقد أنهم يستحقون هذا الفوز".

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال بوتين: "يبدو لي أن الله كان أيضا إلى جانب المشجعين. ويجب أن نشكر كلا الفريقين على مباراة رائعة.. لقد خلقوا عرسا كرويا حقيقيا لجميع عشاق الرياضة وكرة القدم في العالم. لعب كلا الفريقين ببراعة، لذلك يجب أن أقول لهم شكرا جزيلا لهم. في الواقع، كانت هناك دراما، لكن حتى اللحظة الأخيرة، كما يقولون، قاتلوا وقاتلوا بجدارة، ولكن انتصر الأقوى".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد انتظار طال 36 عاما، وذلك للمرة الثالثة في التاريخ بعد عامي (1978 و 1986)، مقابل لقبين لفرنسا في عامي (1998 و2018).

المصدر: "rsport.ria.ru/2"