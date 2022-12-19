بوتين يقرر يوم 16 نوفمبر للاحتفال برياضة سوفيتية

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتماد يوم 16 نوفمبر يوما رسميا لرياضة السامبو السوفيتية، للاحتفال به في كل عام بروسيا.

وتعتبر رياضة السامبو سوفيتية وهي من أنواع رياضات الدفاع عن النفس بدون أسلحة، ومنذ عام 1966 أصبحت رياضة دولية في فنون الدفاع عن النفس، تم تطويرها بين العامين (1920-1930) على أساس رياضتي الجودو والجوجيتسو.

وأصبحت رياضة السامبو، في 16 نوفمبر 1938، جزءا من نظام الدولة لتطوير الثقافة البدنية في الاتحاد السوفيتي.

ويحمل رئيس روسيا استحقاق "الماسترز" في رياضة السامبو، وقد أصبح عدة مرات بطلا للينينغراد في هذا النوع من فنون الدفاع عن النفس.

المصدر: "سبوتنيك كازاخستان"